May 5, 2025 11:42 AMClock
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وزير الداخلية أحمد الحجار: أشكر كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية وهناك جهد كبير وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف ولجان القيد لا تزال مستمرّة في عملية الفرز

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