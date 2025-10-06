Oct 6, 2025 7:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية: أجرينا تحقيقًا عدليًا بما حصل أمام صخرة الروشة وكنا قادرين على سحب الترخيص لكن رئيس الحكومة رأى تعليق عملها مؤقتا إلى حين انتهاء التحقيقات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o