Jul 23, 2025 2:34 PMClock
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وزير الخزانة الأميركي يقول إنه ليس مستعجلا لترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

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