Aug 5, 2025 11:00 PMClock
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وزير الخزانة الأميركي: سنواصل تنفيذ عقوباتنا بشكل كامل للحد من الأرباح غير المشروعة التي تحققها روسيا

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