Jul 6, 2025 4:37 PMClock
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وزير الخزانة الأميركي: رسوم ترمب المعلنة في 2 نيسان ستطبق في حال عدم التوصل لصفقات والرسوم الجمركية ستطبق في 1 آب

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