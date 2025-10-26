Oct 26, 2025 5:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخزانة الأميركي: العقوبات على روسيا حملة ضغط قصوى وستنجح ونستطيع أن نخفض أرباحها من النفط بشكل كبير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o