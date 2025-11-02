Nov 2, 2025 5:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخزانة الأميركي: الرسوم الجمركية قد ترتفع أو تنخفض حسب تعامل الصين مع تهريب مخدر الفنتانيل ونأمل أن تكون الصين شريكا موثوقا بعد الاجتماع الأخير بين ترامب والرئيس الصيني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o