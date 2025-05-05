May 5, 2025 6:52 PMClock
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وزير الخزانة الأميركي: الرسوم الجمركية صممت لتشجيع الشركات على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة

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