Oct 15, 2025 4:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخزانة الأميركي: الإغلاق الحكومي قد يكلّف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o