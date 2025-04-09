Apr 9, 2025 9:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخزانة الأميركي: استراتيجية الرئيس ترامب دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض معنا، والوقف المؤقت للرسوم الجمركية يشمل كندا والمكسيك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o