Jun 28, 2025 12:13 PMClock
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وزير الخارجية يوسف رجّي في مؤتمر "الطريق الى الدولة": لقد عاد لبنان إلى الخط ولكن مطلوب منه القيام بأمور عدّة ونحن لا نطلب المال من الدول العربية إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات

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