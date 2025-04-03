Apr 3, 2025 1:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o