Apr 22, 2025 3:27 PMClock
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وزير الخارجية يوسف رجي من مصر: سنعيد تعزيز علاقاتنا مع كل البلدان الشقيقة

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