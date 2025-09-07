2:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية يوسف رجي: شكرت وزير الخارجية الفرنسي على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o