المركزية - على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الـ163، عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اجتماعا مع كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

١- لقاء الوزير رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية:

خلال لقائه مع الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، وجّه الوزير رجي أصدق التهاني لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، منوهًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة كبيت جامع للعرب، في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية.

كما أعرب الوزير رجي عن بالغ التقدير للمواقف الثابتة والداعمة التي تتخذها الجامعة تجاه لبنان، لا سيّما عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، داعيًا إلى مواصلة هذا الدعم حتى انسحاب إسرائيل الكامل من النقاط اللبنانية الخمس التي لا تزال محتلة.

واستعرض الوزير رجي أبرز الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل تطبيق القرار 1701، بما يعزز من سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها. كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين لبنان والجامعة.

٢- لقاء الوزير رجي مع وزير الخارجية المصري السفير بدر عبدالعاطي:

وفي اجتماعه مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين لبنان ومصر، وعلى أهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والثقافية. كما جرى التطرق إلى التحضيرات القائمة لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي الحكومتين اللبنانية والمصرية.

سياسيًا، ناقش الجانبان آخر التطورات في لبنان، حيث أعرب الوزير عبدالعاطي عن ترحيب مصر بانتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام، كما أعلن أن مصر ستوجه دعوة رسمية قريبًا للرئيس اللبناني جوزاف عون للقيام بزيارة إلى القاهرة.

وجدّد الوزير عبدالعاطي دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتباحث الطرفان بضرورة الضغط على اسرائيل لانسحابها من الاراضي المحتلة كافة لاسيما النقاط اللبنانية الخمس، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته من دون انتقائية. كذلك التشديد على أهمية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، وثمن الوزير عبدالعاطي الدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، في ترسيخ الاستقرار.

من جانبه، عبّر الوزير رجي عن تقدير لبنان العميق لمواقف مصر ووقوفها الدائم إلى جانبه، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأكد على تضامن لبنان الكامل مع مصر وثقته بجهودها الدؤوبة من أجل التهدئة والتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل.

كما تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث شدد الوزير رجي على أهمية الدور المصري والعربي في مساعدة لبنان على معالجة أزمة النزوح السوري التي باتت تُشكّل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد والأمن في البلاد، خصوصًا في ظل تحوّل النزوح تدريجيًا من سياسي إلى اقتصادي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك تلا اللقاء، أشار الوزير رجي إلى أن خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي.

وشكر الوزير رجي

القيادة المصرية لدعمها جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها ، مؤكداً أن لبنان سيعيد تعزيز علاقاته مع كل البلدان الشقيقة.

كذلك دعا الوزير رجي المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة جديدة لمسألة النازحين السوريين في لبنان لأن لبنان لم يعد يحتمل وجود أكثر من مليون نازح سوري على أراضيه.

تلا اللقاء مأدبة غداء أقامها الوزير عبدالعاطي على شرف الوزير رجي والوفد المرافق.