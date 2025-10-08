استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير السياسي لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة كريستيان تيرنر والوفد المرافق الذي حضر الى لبنان للاطلاع ميدانيا على الوضع في الجنوب مع بدء العد العكسي لانتهاء مهمة اليونيفيل، وعلى تصور الحكومة اللبنانية لليوم التالي. وأبدى الوفد البريطاني استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة في إطار أي تصوّر لبناني في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تتم صياغته في لبنان وليس في أروقة الأمم المتحدة.

وسلّم الوفد الوزير رجّي نسخة من خرائط بريطانية قديمة من الأرشيف الوطني البريطاني تُظهر الحدود اللبنانية مع كل من سوريا واسرائيل.

من جهته، شكر الوزير رجّي بريطانيا على دعمها السياسي والاقتصادي الدائم للبنان وعلى المساعدات التي تقدمّها للجيش اللبناني. وأكد ضرورة مواصلة الضغط على اسرائيل لتوقف فورا اعتداءاتها وتنسحب بشكل غير مشروط من الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى، مشددا على أن لبنان نفذ التزاماته بموجب اعلان وقف الأعمال العدائية فيما لم تلتزم اسرائيل به. وأوضح أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرارها حصر السلاح بيد الدولة باعتباره مصلحة لبنانية في المقام الأول، وأن الجيش اللبناني يحقق تقدما كبيرا على هذا الصعيد في جنوب الليطاني.

كما التقى الوزير رجّي وفدا نيابيا بريطانيا ً برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي البريطاني جوزف ويليتس الذي أكد أن زيارته الى لبنان تهدف الى رسم تصوّر واضح للوضع السياسي والأمني فيه، والبحث في ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان وقواته المسلّحة.

وشدد الوزير رجّي على أن لا مبرر لبقاء اسرائيل في لبنان ومواصلة اعتداءاتها وقتلها مدنيين، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق المدمّرة.

وتطرق اللقاء أيضا الى العلاقة اللبنانية-السورية ومسار المحادثات التي انطلقت بين البلدين بشأن عدد من الملفات، وقد أكد الوزير رجّي في هذا السياق ضرورة إنطلاق عملية ترسيم الحدود مع سوريا.