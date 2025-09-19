آخر الأخبار
1:12 PM
وزير الخارجية الياباني يؤكد لنظيره الإسرائيلي أن طوكيو قررت عدم تأييد الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة سلام
2025-09-19 15:46:25
غارة اسرائيلية على المنطقة بين أنصار وكوثرية الرز
2025-09-19 15:46:17
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا
2025-09-19 15:37:05
معلومات: الضحية في غارة تبنين هو حسين حسان رمضان من بلدة الطيبة وسكان جبشيت
معوض: صخرة الروشة ليست مساحة لفرض الهيمنة
أنباء عن إطلاق رصاص كثيف في بيروت في هذه الأثناء
نصار عن ملفّ انفجار المرفأ: "ما عم نقصّر"
الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها
بالصورة- غادر منزله ولم يعد
فرنسوا روسو يزور مدينة شمعون الرياضية: ملعبها يتمتع بهوية حقيقية تستحق أن تصان
وزير العدل: تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني والموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب فهو ليس من صلاحية الحكومة
وزير العدل عادل نصار: التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة "روسوس" والملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن
دوليات
روسيا: اتهامنا بخرق مجال بولندا الجوي يهدف لتعطيل التسوية في أوكرانيا
صحة
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
3:46 PM
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة سلام
3:46 PM
غارة اسرائيلية على المنطقة بين أنصار وكوثرية الرز
3:37 PM
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا
3:25 PM
معلومات: الضحية في غارة تبنين هو حسين حسان رمضان من بلدة الطيبة وسكان جبشيت
3:24 PM
معوض: صخرة الروشة ليست مساحة لفرض الهيمنة
3:17 PM
أنباء عن إطلاق رصاص كثيف في بيروت في هذه الأثناء
3:16 PM
نصار عن ملفّ انفجار المرفأ: "ما عم نقصّر"
3:14 PM
الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها
3:13 PM
بالصورة- غادر منزله ولم يعد
3:11 PM
فرنسوا روسو يزور مدينة شمعون الرياضية: ملعبها يتمتع بهوية حقيقية تستحق أن تصان
Beirut, Lebanon
o
C
23
o