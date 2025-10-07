Oct 7, 2025 11:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الهولندي: حريصون على المشاركة في خطط اليوم التالي بغزة ولا بد أن نعمل على نجاح حل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o