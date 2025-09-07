2:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية المصري يشدّد على ضرورة قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار بوساطة مصر وقطر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o