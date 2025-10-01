Oct 1, 2025 12:00 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الخارجية المصري يرحب بجهود ترامب لوقف الحرب فى غزة ويشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من القطاع وعدم ضم الضفة الغربية

