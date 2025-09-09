12:43 PMClock
وزير الخارجية المصري يؤكد لدى استقباله نظيره الإيراني في القاهرة أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

