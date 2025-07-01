Jul 1, 2025 2:12 PMClock
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وزير الخارجية المصري: نرفض مع سلطنة عمان مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

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