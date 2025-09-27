Sep 27, 2025 9:20 PMClock
وزير الخارجية المصري من الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير الانفجار وسط غياب لكل مقومات السلم والأمن واحترام الشرعية الدولية ومصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني ولن تكون شريكة في نكبة جديدة

