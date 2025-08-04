Aug 4, 2025 2:14 PMClock
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وزير الخارجية المصري: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي

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