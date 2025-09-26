Sep 26, 2025 6:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية المصري لسكاي نيوز عربية: فريق من "التكنوقراط" جاهز لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o