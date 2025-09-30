Sep 30, 2025 3:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يؤكد لروبيو تطلع مصر إلى سرعة وقف الحرب علي قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والامن في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o