Apr 11, 2025 3:47 PMClock
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وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي: جهود الوسطاء مستمرة لإطلاق سراح الرهائن ووقف النار بغزة

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