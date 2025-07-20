Jul 20, 2025 8:51 PMClock
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وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي: تهجير سكان غزة خط أحمر ولن يتم السماح به تحت أي ظرف

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