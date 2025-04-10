Apr 10, 2025 9:10 AMClock
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وزير الخارجية المصرية لنظيره الإيراني: من المهمّ عدم اتخاذ أيّ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة ويجب حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر

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