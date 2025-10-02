Oct 2, 2025 12:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الكويتي: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة باحتجاز عدد من مواطنينا المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o