Aug 2, 2025 10:17 PMClock
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وزير الخارجية الفرنسي: يجب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دون شروط ويجب نزع سلاح حماس وإقصاؤها من حكم غزة والسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة

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