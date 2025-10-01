Oct 1, 2025 10:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o