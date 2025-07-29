Jul 29, 2025 9:15 PMClock
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وزير الخارجية الفرنسي للحدث: حل الدولتين هو المخرج الوحيد لإنهاء حالة الحرب في الشرق الأوسط ونجحنا في إنقاذ حل الدولتين الذي كان في خطر الموت

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