May 7, 2025 1:48 PMClock
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وزير الخارجية الفرنسي لقناة تي أف 1: الوضع في غزة مأساوي وندعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري

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