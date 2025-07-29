Jul 29, 2025 8:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا ستلقي 40 طنا من المساعدات فوق غزة اعتبارا من الجمعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o