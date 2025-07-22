Jul 22, 2025 9:51 AMClock
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وزير الخارجية الفرنسي: الهجمة الإسرائيلية البرية الجديدة مدانة ولم يعد هناك أي مبرر لهذا الهجوم على غزة

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