Oct 12, 2025 3:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الفرنسيّة: من المرجّح جدًّا أن يزيد الاتحاد الأوروبي وجوده في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o