Aug 13, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الفرنسية: سنفرض حظراً على الأسلحة والمعدات النووية والقيود الإيرانية إذا انتهكت طهران التزاماتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o