Jul 25, 2025 10:46 AMClock
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وزير الخارجية الفرنسية: باريس تؤكد باعترافها بدولة فلسطين أن "حماس" على خطأ

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