Jun 20, 2025 8:48 PMClock
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وزير الخارجية الفرنسية: العمليات العسكرية يمكنها فقط أن تؤخّر البرنامج النووي وليس إنهاءه

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