Apr 19, 2025 7:31 PMClock
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وزير الخارجية العمُاني: محادثات طهران وواشنطن تكتسب زخما متزايدا وأصبحت حتى الاحتمالات غير المتوقعة ممكنة الآن

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