Apr 14, 2025 4:26 PMClock
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وزير الخارجية العراقي: نرحب باستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ونأمل أن تفضي إلى اتفاق مبدئي يُبعد شبح الحرب

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