Apr 30, 2025 9:35 AMClock
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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لسكاي نيوز عربية: هناك حوار استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وجولة محادثات جديدة ستعقد قريبا

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