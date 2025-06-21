Jun 21, 2025 8:03 PMClock
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وزير الخارجية العراقي خلال لقاء بنظيره الإيراني: يجب تكثيف الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع

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