Apr 14, 2025 4:26 PMClock
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وزير الخارجية العراقي: التدخلات الخارجية ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تُعقّد المشهد وتزيد من حدة التوتر

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