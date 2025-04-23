Apr 23, 2025 4:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يجتمع مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o