Apr 25, 2025 3:23 PMClock
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وزير الخارجية "الشيباني" يرفع العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

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