Jul 31, 2025 11:46 AMClock
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وزير الخارجية السوري: نمثل سوريا الجديدة ونريد بدء العلاقات الصحيحة مع روسيا

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