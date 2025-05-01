May 1, 2025 12:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية السوري: نتائج دعوات التدخل لا تنتهي عند حدود الخراب الآني بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o