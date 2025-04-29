Apr 29, 2025 5:41 PMClock
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وزير الخارجية السوري: ملتزمون بشكل كامل بالعدالة الانتقالية في بلادنا لمنع النزاعات

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